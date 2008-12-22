Украина не будет воровать российский газ - Шлапак

Украина не будет воровать российский газ, даже если до 1 января 2009 года не будут подписаны соответствующие контракты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на пресс-конференции в понедельник.

При этом он отметил, что Украина на сегодняшний день имеет 16 млрд. кубометров газа, закачанных в газовые хранилища. По его словам, этого газа, с учетом добываемого в Украине, будет достаточно для обеспечения потребностей страны.

Кроме этого, по словам А.ШЛАПАКА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы в цене на российский газ на 2009 год учитывалось падение цен на нефть. Как заявил А.ШЛАПАК, такая позиция Президента отражена в директивах на переговоры.

Учитывая то, что россияне "упрямо предлагают формулу, которую они применяют в западных странах", по словам А.ШЛАПАКА, Президент настаивает на том, чтобы цена на газ, "если не удастся договориться о приемлемой цене на год", предлагалась только на первый квартал, с тем, чтобы на второй, третий, четвертый "мы имели право так, как и западные страны, пересмотреть эту цену в соответствии с 9-месячным лагом цены на нефть, что позволит нам существенно пойти по нисходящей цене на 2009 год».

Кроме этого, сказал А.ШЛАПАК, Президент настаивает на том, чтобы цена на газ для Украины согласовывалась с ценой на услуги по транзиту.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, первый вице-премьер-министр РФ, председатель Совета директоров ОАО "Газпром" Виктор ЗУБКОВ предупредил европейских партнеров, что действия Украины, затрагивающие транзит природного газа через украинскую территорию, могут привести к нарушению стабильности поставок газа в Европу.

"Хотел бы заверить Вас, что ОАО "Газпром" будет, как всегда, в полном объеме исполнять свои контрактные обязательства перед европейскими клиентами. ... Вместе с тем, нельзя исключать, что нынешняя позиция Украинской Стороны и те или иные ее шаги, затрагивающие транзит природного газа через украинскую территорию, могут привести к нарушению стабильности поставок газа в Европу", - говорится в послании В.ЗУБКОВА председателю Комиссии Европейских Сообществ и главам правительств стран Европы.

По его словам, российская сторона в качестве жеста доброй воли разработала схему погашения долга за счет предоплаты за транзит российского природного газа по территории Украины. Вместе с тем, как отметил В.ЗУБКОВ, решение пока не найдено из-за неконструктивной позиции украинской стороны.