Черновецкий оставил столичных школьников без питания

Киевская власть должна немедленно ответить - почему ученики начальных классов столичных школ остались без бесплатного питания. Об этом заявил один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Средства массовой информации уже неоднократно сообщали о кричащей ситуации, которая сложилась в столичных учебных заведениях, - средств на питание детей нет, - заявил Дмитрий Андриевский. - Поэтому родителей ставят перед выбором: или их ребенок остается голодным, или нужно платить по 6 гривен за обед. Простой математический подсчет говорит, что питание одного ребенка будет обходиться в 120 гривен в месяц. А в семье может учиться одновременно два, три ребенка. Где им брать деньги?», - говорит Дмитрий Андриевский.

По словам политика, ситуацию с тотальным недофинансированием школ вызвала безответственная и безграмотная бюджетная политика киевской городской власти. «Благодаря Черновецкому проблемы, которые накопились в Киеве, теперь обрушились на столицу, словно лавина. Мной подготовлен запрос в городскую администрацию с требованием срочно предоставить отчет относительно сложившейся ситуации. Также мы обратились в прокуратуру города, ведь отказ чиновников бесплатно кормить детей 1-4 классов противоречит Постановлению Кабинета Министров №1591 от 22 ноября 2004 года», - прибавил Дмитрий Андриевский.

Напомним, ранее председатель Киевского городской организации Украинской селянской демократической партии Максим Шкуро заявил, что из-за недостатка финансирования в столичных школах была снята охрана.