Глава ПАСЕ после переизбрания не выразил ни слова сочувствия украинским детям – Геращенко

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, член делегации ПАСЕ Ирина Геращенко.

«В своем выступлении в начале январской сессии ПАСЕ президент Педро Аграмунт обратил внимание на теракты в разных странах мира, выразил соболезнования семьям погибших детей в автокатастрофе в Италии. Мы полностью разделяем эту позицию и присоединяемся к словам искреннего соболезнования семьям погибших детей, это ужасно. Но вот что не можем понять - почему в сердце Аграмунта и в его риторике не нашлось ни одного слова сочувствия украинским детям, украинским семьям, которые потеряли детей в результате развязанной РФ войны против Украины..... Почему не нашлось слов соболезнования родителям, чьи дети подорвались на минах, которые щедро поставляет российский военторг, или детям, которые были обстреляны и ранены», – написала Геращенко.

По словам Геращенко, украинская делегация делает все, чтобы привлечь внимание мира и ПАСЕ к нарушению прав детей на оккупированном Донбассе.

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«Сегодня провели круглый стол, посвященной теме детей на Донбассе, которые больше всего страдают от военных действий», – сообщила Геращенко.

По ее словам, эта проблематика постоянно звучит на гуманитарной Минской группе. «Украина выступает категорически против вовлечения детей в конфликт, мы имеем десятки фактов вовлечения подростков боевиками на блокпостах, а российские сайты и газеты печатают многочисленные репортажи о военизированных лагерях для подростков, где детей с оккупированных территорий муштруют на будущие войны», – отметила Геращенко.

«От конфликта на Донбассе страдает минимум 1700000 детей по обе стороны линии соприкосновения . За время военной агрессии, по меньшей мере, 68 детей погибли, ранены 186. Очевидно, что эти цифры неполные и неточные, потому что мы не имеем полной информации о судьбах детей на оккупированных территориях.

Если говорить о характере ранений, то это ужасные истории - дети страдают от обстрелов и мин, мы имеем несколько страшных случаев, когда детям апмутованы все конечности , руки и ноги, из-за подрывов на минах. Мы выражаем благодарность нашим коллегам и партнерам из других стран, где эти дети сейчас проходят реабилитацию и протезирование», – написала Геращенко.

Она сообщила, что украинская сторона привлекает внимание к нарушению прав детей на оккупированных территориях на всех международных площадках, настаивает на доступе международных гуманитарных организаций с оккупированных территорий, содействует программам реабилитации и протезирования детей и их участия в программах реинтеграции Донбасса и обучения детей и молодежи из оккупированных территорий в украинских вузах.