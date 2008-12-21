Ющенко: Тимошенко поставила себя в оппозицию к народу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО своими последними заявлениями и обвинениями фактически поставила себя в оппозицию к украинскому народу и государству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент сказал в интервью телеканала «Интер».

«Сегодня проблема не в моих отношениях с этой леди. Она объявила оппозицию нации, государству», - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в соответствии с Конституцией, именно премьер-министр и правительство отвечают за формирование самостоятельной экономической и финансовой политики государства - вместо этого сегодня Ю.ТИМОШЕНКО пытается «умыть руки» и переложить ответственность на других.

«Ситуация, безусловно, давно вышла из-под контроля премьер-министра, - сказал В.ЮЩЕНКО. - ... Но сегодня уже наступает момент просто ответственности. Кто будет отвечать за инфляцию 22%? Внешний кризис? Кризис у нас сидит на Грушевского, на седьмом этаже, в кабинете премьер-министра».

В то же время Президент подчеркнул, что премьер-министр, безусловно, будет отвечать за ту политику, которую она проводила на протяжении года.

«Убежден, премьер-министр сегодня адекватно не может оценивать экономические процессы и социальные... Убежден, вместе со здоровыми силами парламента нужно формировать сегодня новые основы, принципы и делать отдельный план действий», - сказал также глава государства.

По данным пресс-службы Президента, полная версия интервью главы государства о шагах, которые он считает необходимыми для стабилизации ситуации в стране, выйдет в эфир телеканала «Интер» сегодня в 20.00 в программе «Итоги недели».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не намерена быть участником нынешней властной команды, и переходит в оппозицию к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

“Я четко заявляю, что я нахожусь в оппозиции к таким чиновникам, как Президент Украины, председатель Национального банка, ко всем преступным группировкам, которые их окружают. Я буду вместе со страной, вместе с народом Украины бороться за то, чтобы в Украине таких явлений (спекулятивной девальвации гривни – УНИАН) не было», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также выразила сожаление в связи с тем, что во время президентских выборов 2004 года поддержала кандидатуру В.ЮЩЕНКО как порядочного и честного человека.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, только публичное обнародование информации о таких аферах позволит Украине очиститься от таких людей. «Молчание – это практически соучастие во всех этих процессах. Я соучастником таких вещей не буду», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что только благодаря ее действиям и публичным заявлениям ситуация на валютном рынке страны начала стабилизироваться.