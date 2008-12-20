Литвин в понедельник собирается и к Ющенко, и к Тимошенко

В понедельник, 22 декабря, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО для консультаций о работе парламента 23-26 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Иванкове Киевской области.

По словам председателя ВР, состоятся консультации с целью согласования вопросов, «которые необходимо принять на следующей пленарной неделе».

В то же время В.ЛИТВИН не ответил на вопрос, будет ли обсуждаться возможная отставка председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА. Он лишь заметил: «Поживем - увидим».

В.ЛИТВИН напомнил, что в парламенте поддержанно предложение заслушать информацию Нацбанка, а также создана временная следственная комиссия.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что если говорить о кадровых изменениях в руководстве НБУ, «то понятно, что на входе и на выходе в кадровом вопросе стоит Президент Украины», поскольку лишь по его представлению решается вопрос в парламенте о председателе НБУ.

По мнению В.ЛИТВИНА, в нынешней ситуации необходимо действовать по принципу: «не навредить». Он добавил, что необходимо сделать все, «чтобы дискуссии не привели к последующему обвалу гривни».