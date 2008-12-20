Черновецкий зажег главную елку Украины

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в субботу вечером зажег огни главной елки Украины на Майдане Независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, городской председатель поздравил всех киевлян и гостей с наступающими праздниками Нового года и Рождества Христового.

«Сегодня, когда в стране достаточно сложная ситуация, я хочу попросить киевлян лишь об одной вещи – пусть вас не оставляет вера в себя, в свое дело, в людей, которым вы доверяете, и конечно – в осуществление мечты», – подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он заверил, что в новом году его деятельность так же будет направлена «в первую очередь на решение проблем жителей столицы».

Вместе с мэром столицы киевлян и гостей города поздравил Санта Клаус из Лапландии, который впервые прибыл в Украину.

Главная елка столицы в этом году достигает 35 метров. Для ее декорирования использованы приборы светотехники, разработан новый светодиодный дизайн и новую компьютерную программу.

Как отметили в пресс-службе мэрии, закуплено 100 новых современных игрушек, а также гирлянды, снежинки, полусферические кубы и тому подобное. Всего елку украшают 300 игрушек, среди которых символ 2009-го года, – бычок.