В Страсбурге сегодня открывается сессия ПАСЕ, на ней обсудят украинский вопрос

Как передает собственный корреспондент УНИАН, обсуждение украинского вопроса запланировано на среду, 25 января. Докладчиками Мониторингового комитета являются депутат от Испании Йорди Хукла и депутат от Германии Аксель Фишер.

В докладе, в частности, приветствуется факт проведения украинской властью «амбициозной программы реформ» с целью реализации ожиданий украинцев во время Революции Достоинства. Вместе с тем докладчики отмечают, что эти реформы проводятся в атмосфере вызовов, вызванных российской агрессией на востоке Украины и аннексией Крыма. Признавая связь между Минскими договоренностями и рядом реформ, Комитет отмечает, что отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей не может быть использован в качестве извинения за непроведение других реформ, которые важны для демократической консолидации страны. Одновременно докладчики констатируют, что был достигнут значительный прогресс в изменении законодательных рамок, необходимых для реформ. Сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были выполнены и переведены в изменения в поведении и практике, отмечается в документе.

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Проект соответствующей резолюции был принят на заседании Комитета 14 декабря.

Также, согласно повестке дня зимней сессии ПАСЕ, центральной темой являются наступление на журналистов и свободу слова в Европе (докладчик - депутат от Украины Владимир Арьев), вызовы и ответственность onlinе медиа и журналистики, необходимость положить конец кибернетической дискриминации и online выступлениям, содержащим ненависть (докладчики Арьев и Марит Маий).

Кроме того, в ПАСЕ был вынесен запрос провести срочные прения по вопросу функционирования демократических институтов в Турции и ситуации в Сирии.

Ожидается, что к депутатам обратятся два президента - президент Кипра Никос Анастасиадес и президент Румынии Клаус Иоханнис. Приглашен также выступить европейский комиссар по вопросам переговоров о расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Другими важными вопросами указаны ситуация в Ливане, вызовы региональной стабильности и европейской безопасности, гуманитарный кризис в секторе Газа. Окончательно повестка дня будет утверждена в первый рабочий день сессии. В тот же день состоятся выборы президента и вице-президентов ПАСЕ, которые избираются на два года. Сейчас президентом является испанец Педро Аграмунт.