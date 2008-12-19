Стельмаха «наградили» титулом главного антигероя

Руководитель центра политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно деятельности Национального банка Украины могут свидетельствовать о ее нежелании единолично отвечать за ситуацию в финансовой сфере.

Об этом говорится в комментарии В.ФЕСЕНКО, переданном УНИАН.

Он убежден, что «после выступления премьер-министра и горячего «обмена мнениями» между Нацбанком, руководителями банков и Президентом все пришли к согласию в том, что с политикой, которую проводит правление НБУ, происходит что-то не совсем понятное. Тот конфликт, недоразумение и разногласия относительно подходов и рычагов в валютно-курсовой политике и, в частности, в вопросе рефинансирования банков является неадекватным, учитывая ухудшение экономической ситуации в государстве».

В.ФЕСЕНКО уверен, что многие вопросы возникают также из-за недостаточности информации относительно эмиссии гривни и направления движения денежной массы.

«Этот вопрос нуждается в серьезном изучении и, я бы даже сказал, расследовании. Сейчас нужно разобраться с ситуацией, которая сложилась с эмиссией, рефинансированием, кредитованием, расходованием золотовалютных резервов и другими вопросами, а после этого принимать политические и административные кадровые решения», - отметил политолог.

По его убеждению, положительным сигналом для экспертных и профессиональных кругов стала рекомендация Совета НБУ правлению банка о проведении независимого аудита состояния золотовалютных резервов государства, ведь информация в последних публикациях СМИ была неутешительной.

В.ФЕСЕНКО также считает, что руководство Нацбанка несет прямую ответственность за то, что происходило в последнее время с курсом. Вместе с тем он отметил, что «после достаточно жестких заявлений и премьер-министра, и Президента ситуация на валютном рынке начала исправляться. Снижение курса дает основания считать, что, к сожалению, были субъективные факторы роста доллара к гривне. Потому обществу нужно дать ответ на вопрос: кто виноват в головокружительных спекулятивных операциях и кто должен нести за это прямую ответственность, чтобы сделать невозможным повторение таких ситуаций в будущем».

По мнению политолога, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ сейчас заслуживает статус главного антигероя года, учитывая то, что происходило с гривней на протяжении 2008 г., особенно в течение последних месяцев. Ведь последние решения правления НБУ были непонятными участникам рынка и провоцировали негативные тенденции.

В.ФЕСЕНКО считает, что «конфликт в банковской сфере перешел из сугубо экономической в политическую плоскость. Поскольку имеем главный субъективный фактор - если после заявлений премьер-министра начинает снижаться курс, значит дело не только в экономике».

Также В.ФЕСЕНКО отметил, что заявления Ю.ТИМОШЕНКО в известной мере могут быть вызваны нежеланием единолично отвечать за ситуацию, которая сложилась и с бюджетной сферой, и с финансовой.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Национальный банк Украины в специально спланированных операциях, которые приводят к девальвации гривни.

В ответ Национальный банк Украины обвинил правительство в популизме и “бездарном управлении экономикой”, которая привела к тому, что уже в декабре этого года страна может оказаться в ситуации внутреннего дефолта.