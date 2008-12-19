Тимошенко получила на орехи от Ющенко за провоцирование хаоса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство и Национальный банк не ссориться, а разделить совместную ответственность за ситуацию на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

Она подчеркнула, что ситуация на валютном рынке засвидетельствовала действенность примененных финансовых механизмов и регуляторов.

По ее словам, над комплексом антикризисных мероприятий последнюю неделю вместе с Президентом Украины работает руководство Нацбанка, Министерство финансов и Совет банкиров.

«Президент считает недопустимым превращать финансовую стабильность государства в заложника политических манипуляций. Именно политическими манипуляциями глава государства считает вчерашние безответственные заявления премьер-министра, которые угрожали стране финансовым хаосом», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

По ее словам, по мнению Президента, только благодаря жестким и профессиональным действиям удалось удержать контроль над ситуацией, хотя и с опозданием.

Вся вина целиком и полностью лежит на НБУ и правительстве, убежден глава государства.

Президент в очередной раз напоминает правительству, что в сейчас время согласованных действий, а не ссор, пиара или бездоказательных обвинений.

«Правительство должно нести свою часть ответственности», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что с правительства никто не снимал ответственности за экономическую ситуацию в стране, которая в свою очередь формирует финансовую ситуацию и прямо влияет на курсовую политику государства.

Кроме того, она подчеркнула, что, по мнению Президента, правоохранительные органы должны продолжить проверку банков и жестко наказать тех, кто занимался спекуляциями на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обвинила Национальный банк Украины в специально спланированных операциях, которые приводят к девальвации гривни.

Она также выступила с требованием к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о немедленном увольнении председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

Сегодня Национальный банк Украины заявил, что удивлен “цинизмом заявления премьер-министра” Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Нацбанк отметил, что сегодня в экономике Украины сложилась очень сложная ситуация. При этом “бездарная деятельность правительства в управлении экономикой” привела к тому, что уже в декабре этого года страна может быть в ситуации внутреннего дефолта. “На сегодня правительство не имеет средств для расчетов по зарплатам, пенсиям, социальным выплатам и обязательствам внешнего и внутреннего характера”, – подчеркивал НБУ.

В Нацбанке заявляли, что с целью популизма были использованы значительные, накопленные предыдущим правительством, средства.

В Нацбанке считают, что “беспорядок, который правительство создало в экономике, Ю.ТИМОШЕНКО хочет перенести и на банковскую систему и денежно-кредитный рынок”.