Ющенко хочет понять «собственные нужды» банков, куда идет валюта

Более половины заявок банков на покупку валюты «для собственных нужд» в действительности являются спекулятивным спросом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал сегодня, выступая на совещании с банкирами.

Президент считает, что руководители банков должны понимать, что они несут полную ответственность за все заявки на покупку валюты.

«Сегодня 2/3 заявок коммерческого банка - это «собственные нужды». И теперь, пожалуйста, разберитесь, что это за «собственные нужды». Прошу персонально каждого председателя коммерческого банка начать с себя. Установите персональную ответственность, персональный контроль за формированием этого подхода. Ведь все давно понимают, что в этих заявках «для себя» добрая половина, а то и 2/3, скорее всего, спекулятивный спрос. Найдите этих клиентов и дайте правильные сигналы», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что каким-то образом ограничивать возможность покупки необходимого количества валюты никто не собирается, другое дело, если речь идет о спекулятивных операциях.

«Мы работаем исключительно рыночными методами. Моя просьба: кто-то заявил 10,5 грн./долл. - пусть покупает, пусть хоть «в охап пихає». Сказал, что он это может сделать, пусть выкупает, так как все остальное - это нечестное, некорректное, не украинское поведение на валютном рынке. Я понимаю, что это не ваша цена, но за вами, за этой ценой ваша ответственность», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.