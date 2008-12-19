Ющенко запретил Тимошенко приватизировать «Турбоатом»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом № 1178/2008 приостановил действие распоряжения Кабинета Министров от 3 декабря №1517-р, которым были включены в список приватизируемых в 2009 году объектов ряд предприятий. Об этом сообщает официальный сайт Президента.

В частности, Указом запрещается продажа в 2009 году государственных пакетов акций ОАО «Турбоатом», ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Центрэнерго», ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского», ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море», ОАО «Мукачевский завод «Точприлад», а также отменяется подготовка к продаже в 2009 году Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), Херсонского государственного завода «Паллада».

В соответствии с текстом Указа, " Турбоатом" является разработчиком и производителем передовых образцов турбин для атомных, тепловых и гидравлических электростанций, "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" обеспечивает, в частности, выпуск научно-технической продукции в отрасли насосостроения для атомной и тепловой энергетики.

«Продажа данных объектов осложнит реализацию Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года, создаст угрозу экономической безопасности государства», - говорится в Указе.

Как отмечается в Указе, подлежащие к продаже в 2009 году пакеты акций «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго» и «Центрэнерго» в соответствии с пунктом «г» части второй статьи 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» и Закона Украины «Об электроэнергетике» принадлежат к объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность государства в целом, в частности, являются имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, и в соответствии с постановлением Кабмина №1734 имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В Указе также отмечается, что в строительстве КГОКОРа принимали участие Румыния, Республика Болгария, Словацкая Республика, Федеральная Республика Германия, с которыми Украина в настоящее время не имеет согласованной позиции относительно дальнейшего распоряжения имуществом этого предприятия. «Принятие в одностороннем порядке решения о приватизации КГОКОРа является основанием для предъявления названными государствами претензии относительно нарушения Украиной взятых обязательств, что, в свою очередь, приведет к ухудшению инвестиционного климата Украины, что является также угрозой экономической безопасности государства», - говорится в Указе.

Напомним, что Кабинет министров Украины своим распоряжением от 3 декабря №1517-р включил в список предприятий, чьи акции подлежат продаже в 2009 году, Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд, «Турбоатом», ряд генерирующих компаний - "Днепроэнерго", "Донбассэнерго", "Захидэнерго", "Центрэнерго", другие объекты.