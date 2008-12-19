Ющенко обрадовался «позитивной динамике курса гривни»
Антикризисные меры разрабатывали неделю..
|Ирина ВАННИКОВА
Об этом проинформировала пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА после завершения встречи Президента с Советом банкиров, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Над комплексом срочных антикризисных мероприятий вместе с Президентом Украины последнюю неделю работают руководство НБУ и Минфина, Совет банкиров, отметила она.
«Президент считает недопустимым превращать финансовую стабильность государства в заложника политических манипуляций. Именно политическими манипуляциями глава государства считает вчерашние безответственные заявления премьер-министра, которые угрожали стране финансовым хаосом», - сказала пресс-секретарь главы государства.
Только благодаря жестким профессиональным действиям удалось удержать контроль над ситуацией, хоть и поздно. Эта вина целиком и полностью лежит на Национальном банке Украины и Кабинете министров Украины, убежден глава государства.
«Президент Украины в очередной раз напоминает правительству, что сейчас время взаимосогласованных действий, а не ссор, пиара или бездоказательных обвинений. Правительство должно нести свою часть ответственности. Никто не снимал с правительства ответственность за экономическую ситуацию, которая формирует финансовую и прямо влияет на курсовую политику государства.
Президент Украины убежден, что правоохранительные органы должны продолжить начатые проверки в банковской системе, и жестко наказать тех, кто занимался спекуляциями», - отметила И.ВАННИКОВА.