Ющенко обрадовался «позитивной динамике курса гривни»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что позитивная динамика курса гривни, которая наблюдается сегодня на валютном рынке, подтвердила действенность избранных финансовых механизмов и регуляторов.

Об этом проинформировала пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА после завершения встречи Президента с Советом банкиров, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Над комплексом срочных антикризисных мероприятий вместе с Президентом Украины последнюю неделю работают руководство НБУ и Минфина, Совет банкиров, отметила она.

«Президент считает недопустимым превращать финансовую стабильность государства в заложника политических манипуляций. Именно политическими манипуляциями глава государства считает вчерашние безответственные заявления премьер-министра, которые угрожали стране финансовым хаосом», - сказала пресс-секретарь главы государства.

Только благодаря жестким профессиональным действиям удалось удержать контроль над ситуацией, хоть и поздно. Эта вина целиком и полностью лежит на Национальном банке Украины и Кабинете министров Украины, убежден глава государства.

«Президент Украины в очередной раз напоминает правительству, что сейчас время взаимосогласованных действий, а не ссор, пиара или бездоказательных обвинений. Правительство должно нести свою часть ответственности. Никто не снимал с правительства ответственность за экономическую ситуацию, которая формирует финансовую и прямо влияет на курсовую политику государства.

Президент Украины убежден, что правоохранительные органы должны продолжить начатые проверки в банковской системе, и жестко наказать тех, кто занимался спекуляциями», - отметила И.ВАННИКОВА.