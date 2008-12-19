Ющенко: не надо играть в ноябрь 17-го года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет наибольшей угрозой для валютного рынка политические заявления, в том числе и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на совещании с банкирами.

В.ЮЩЕНКО заметил, что наиболее опасной тенденцией является политизация банковской системы.

«Успех банковского дела всегда стоял на одном постулате – чем дальше политика от банка, тем лучше чувствует себя общество, банк. Это аксиома для банков. Для банков не должно быть политических расцветок», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что политизация вопроса является наибольшим риском для сдерживания ситуации. Здесь возникает целый ряд обязательств, прежде всего, банковской сферы. По словам В.ЮЩЕНКО, «не надо играть в ноябрь 17 года, потому что кто-то думает, что на этом он получит назначение, перспективу, и можно мутить воду».

В.ЮЩЕНКО призвал банкиров не реагировать на политические заявления кого-либо.

Он подчеркнул, что в случае продолжения таких «политических атак» о стабильности будет очень тяжело говорить.

Президент также призвал всех политиков прекратить полемику относительно ситуации на валютном рынке, которая, по его словам, относится исключительно к компетенции Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря на пресс-конференции премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «все, что связано сегодня с падением курса гривни, это специальные спекулятивные операции, которые планируются на валютном рынке Украины, организуются при поддержке НБУ и некоторых банков Украины».

В частности, она сообщила, что с 1 октября этого года НБУ осуществляет эмиссию – по сути, печатание денег. По информации премьера, на сегодняшний день объем такой эмиссии составляет свыше 40 млрд. грн. «Эти эмиссионные деньги должны были прозрачно, абсолютно понятным способом передаваться для коммерческих банков, в том числе и государственных банков, для того, чтобы покрывать эти разрывы и выплачивать людям депозиты, которые находятся сегодня в банках», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. В то же время, по ее данным, распределение этих 40 млрд. грн. среди коммерческих банков происходило таким образом, что главные финансовые потоки были сосредоточены в отдельных банках, «входивших в систему построения масштабных спекулятивных операций с курсом гривни».

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что одна пятая из 40 млрд. грн. направлялась в банк «Надра», потом банк скупал валюту по курсу Нацбанка, который всегда был ниже рыночного. «Есть еще несколько банков, которые проводили подобные операции, по сути дела, банк, который был приобретен практически за 600 млн. долларов, получил финансовые ресурсы, имитируемые Национальным банком, на сумму 7 млрд. 100 млн. грн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и добавила, что «откат, а собственно, взятки, составлял от 3% до 7% от общей суммы финансов, которая выделялась Нацбанком отдельному банку».

Как напомнила Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сегодня стоит ФИРТАШ и Секретариат Президента», и для того, чтобы они заработали побольше, «сейчас надо обрушить курс доллара, и сегодня в таких специальных банках, в том числе и в «Надрах», почти миллиард долларов лежит и ждет того момента, когда гривня упадет и станет самой дешевой, которую только можно получить в этой ситуации. Как только гривня упадет, такие банки выбросят на рынок валюту и произойдет запланированное укрепление гривни».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, только на одной сделке банком «Надра» будут заработаны 0,5 млрд. дол.

После этого заявления руководство банка «Надра» обратилось к Президенту Украины, Кабинета министров и Верховной Рады с просьбой не втягивать банк в политику.