СМИ узнали, кто из украинских политиков полетел на инаугурацию Трампа
Бывший председатель службы внешней разведки Николай Маломуж, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, несколько народных депутатов и экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прилетели в Вашингтон, но часть политиков будут только на ежегодном молитвенном завтраке, а не на самой церемонии инаугурации.
Церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа посетит целый ряд украинских политиков. Об этом пишет "Украинская правда".
Читайте такжеНа инаугурации Трампа будут присутствовать представители минимум пяти фракций Рады - Колодий
Так, участие в инаугурации 20 января подтвердил нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Артеменко.
Нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов также вылетел в Вашингтон на инаугурацию. Об этом он написал в "Фейсбуке".
Председатель фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко будет на молитвенном завтраке, а на саму инаугурацию не приедет. В пресс-службе партии изданию не смогли назвать депутатов, которые будут в США с Тимошенко.
19 января на инаугурацию прибыл экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж.
"Те, кто приезжают, как раз ребята наши, представители, они, соответственно, вкладывают свои средства. Потому что они приглашаются как представители или бизнеса, или политикума. И это идут оплаты за членство и участие. Все расценки не знаю, в зависимости в каком секторе – от 10 до 100 тысяч долларов. Да-да, это те, кто хотят показать, что они что-то имеют", – сказал Маломуж в комментарии Радио Свобода, отметив, что сам получил приглашение бесплатно, ведь на протяжении 12 лет поддерживает контакт с Республиканской партией США и экс-руководителями американской разведки.
Также на инаугурацию поехал экс-председатель одесской ОГА Михеил Саакашвили, который ранее говорил о своей дружбе с Трампом.
17 января о прилете в Вашингтон по случаю инаугурации сообщил внефракционный нардеп Борислав Береза.
Ранее пресс-служба "Блока Петра Порошенко" сообщила, что приглашение на ежегодный молитвенный завтрак с Трампом получили глава Килийской районной организации партии "Солидарность" – БПП" Павел Бойченко и депутат Одесского областного совета от партии "Солидарность" – БПП" Олег Бабенко. Информацию об участии других представителей БПП в пресс-службе не подтвердили.
Как сообщал УНИАН, в США более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании. В ответ Трамп написал в Twitter: "Все это болтовня, болтовня, болтовня и никаких действий или результата".
Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тыс. человек.