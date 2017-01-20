СМИ узнали, кто из украинских политиков полетел на инаугурацию Трампа

Церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа посетит целый ряд украинских политиков. Об этом пишет "Украинская правда".

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Так, участие в инаугурации 20 января подтвердил нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Артеменко.

Нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов также вылетел в Вашингтон на инаугурацию. Об этом он написал в "Фейсбуке".

Председатель фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко будет на молитвенном завтраке, а на саму инаугурацию не приедет. В пресс-службе партии изданию не смогли назвать депутатов, которые будут в США с Тимошенко.

19 января на инаугурацию прибыл экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Те, кто приезжают, как раз ребята наши, представители, они, соответственно, вкладывают свои средства. Потому что они приглашаются как представители или бизнеса, или политикума. И это идут оплаты за членство и участие. Все расценки не знаю, в зависимости в каком секторе – от 10 до 100 тысяч долларов. Да-да, это те, кто хотят показать, что они что-то имеют", – сказал Маломуж в комментарии Радио Свобода, отметив, что сам получил приглашение бесплатно, ведь на протяжении 12 лет поддерживает контакт с Республиканской партией США и экс-руководителями американской разведки.

Также на инаугурацию поехал экс-председатель одесской ОГА Михеил Саакашвили, который ранее говорил о своей дружбе с Трампом.

17 января о прилете в Вашингтон по случаю инаугурации сообщил внефракционный нардеп Борислав Береза.

Ранее пресс-служба "Блока Петра Порошенко" сообщила, что приглашение на ежегодный молитвенный завтрак с Трампом получили глава Килийской районной организации партии "Солидарность" – БПП" Павел Бойченко и депутат Одесского областного совета от партии "Солидарность" – БПП" Олег Бабенко. Информацию об участии других представителей БПП в пресс-службе не подтвердили.

Как сообщал УНИАН, в США более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании. В ответ Трамп написал в Twitter: "Все это болтовня, болтовня, болтовня и никаких действий или результата".

Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тыс. человек.