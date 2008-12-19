Человек Литвина устроил кадровую чистку в верхушке Госкомзема

Кабинет министров Украины своим распоряжением (№1545-р от 17 декабря т.г.) назначил первым заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Олеся ИВАЩЕНКО.

Об этом говорится в тексте распоряжения, размещенном на Правительственном портале.

При этом Кабмин своими распоряжениями (№№1543-р, 1542-р, 1541-р) от 17 декабря т.г. уволил с должностей заместителей главы Госкомзема Галину ЯЦИШИНУ, Виктора ПЕТРУКА, Михаила ГАРБУЗА.

Также распоряжением (№1540-р от 17 декабря т.г.) с должности первого заместителя главы ведомства был уволен Антон ТРЕТЯК.

Ранее О.ИВАЩЕНКО занимал должность начальника Главного управления Госкомзема в Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, Кабмин по предложению блока Литвина своим распоряжением №1533-р от 17 декабря т.г. назначил главой Госкомзема Олега КУЛИНИЧА.