Москву заподозрили в намерении использовать Молдову в качестве дверей на рынок ЕС

«Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что рамочное соглашение страны с ЕАЭС не противоречит обязательствам Кишинева перед ЕС. Такое заявление прозвучало по результатам его встречи с Владимиром Путиным, где Додон заявил о намерении получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе и отсутствие результата соглашения с ЕС.

Очевидно, что вопрос интеграции Молдовы в ЕАЭС уже неоднократно было темой переговоров Додона с кураторами от Кремля в лице, например, Д. Рогозина. Предвыборная программа Игоря Додона также содержала тезис именно о вступлении в ЕАЭС.

В этом контексте возникает вопрос расхождения подходов Кремля в вопросе привлечения стран к ЕАЭС », — написала Фриз.

Она привела пример, как в 2013 году Кремль неоднократно заявлял, что подписание Украиной ЗСТ с ЕС является препятствием в развитии экономического сотрудничества с Таможенным Союзом.

«В том же году Президент ЕК Баррозу заявил, что Украина не может одновременно развивать интеграцию с ТС и создавать ЗСТ с ЕС. В принципе, сегодня мы видим аналогичную дилемму в Молдове с измененной последовательностью шагов. Впрочем, даже несмотря на это, базовый подход к проблеме остается: быть и там, и там — нельзя. Обращает на себя внимание то, что Додон делает акцент на статусе наблюдателя, а не члена ЕАЭС, о чем он обещал избирателям.

Такое изменение риторики может свидетельствовать о том, что Москва собирается использовать Молдову в качестве дверей на рынок Европейского Союза. Российский бизнес очевидно планирует зайти в Молдову и использовать ЗСТ с ЕС для экспорта своей продукции в Европу. Вот только Молдова, в конечном рeзультате, получит от этого нe выгоду, а проблeм. Ведь выбор Крeмля в качестве партнeра — этo политический шаг. И усидеть на двух стульях будe нeвозможно », — подчеркнула Фриз.