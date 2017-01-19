Тотальное разочарование: СМИ узнали, как рушится доверие избирателей к политикам (инфографика)

Даже в периоды, когда в обществе царило разочарование во власти — накануне первого и второго Майданов,— значительная часть электората хотя бы ставила на оппозицию, говорится в статье "Нового времени".

Отмечается, что популярность зловещего "никого" нарастала на протяжении всего ушедшего года. А параллельно шел другой процесс — рушилось доверие избирателей к действующим политикам и общественным деятелям.

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"И начало 2017-го Украина встретила с новым трендом: в стране впервые за время после Евромайдана не осталось ни одного политика, уровень доверия к которому был бы выше, чем уровень недоверия. Иными словами, электорат перестал доверять кому-либо и разочаровался во всех действующих персонажах украинского политикума", - подчеркивают журналисты.

Недоверие отражается на всех аспектах общественно-политической жизни Украины. Так, почти 80 % населения, по данным опроса Центра Разумкова, в принципе не доверяет партиям. Как результат, рейтинги последних — уровень поддержки на возможных выборах — оказались на крайне низком уровне.

По данным исследования, проведенного фондом Деминициативы совместно с Центром Разумкова в период 16–20 декабря 2016-го, если бы выборы состоялись в ближайшее время, проходной барьер в 5% преодолели бы сразу семь политсил.

Но результаты, отмечает издание, каждой оказались бы скромными: например, Батькивщина Юлии Тимошенко — 11 %, пропрезидентский Блок Петра Порошенко (БПП) — около 10 %, чуть меньше — у Оппозиционного блока, состоящего из экс-регионалов. Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ) получила бы голоса 7,8 % опрошенных, Самопомич львовского мэра Андрея Садового — 7,6 %.

"Схожая безрадостная картина — и в личном президентском рейтинге топовых политиков страны: серьезной поддержки не имеет ни один претендент", - говорится в статье.

Среди кандидатов на пост гаранта Конституции лучший результат у нынешнего главы государства (11,9 %) и той же Тимошенко (11,1 %). За этой парой — с результатом в 8,4 % — расположился Юрий Бойко, лидер Оппоблока. При всем этом 62 % опрошенных украинцев считают: стране нужны новые политические лидеры.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 20 января 2017 года.