"Я тот пример, как система уничтожает человека": Савченко считает, что ее преследуют за критику властей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам в Киеве.

“Я сейчас тот пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду”, - сказала Савченко.

«Очень противно сейчас смотреть, как те люди, которые мне пели оды, сейчас поливают меня грязью», - сказала депутат.

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Она напомнила, как после освобождения из российской тюрьмы в аэропорту заявила журналистам, что «сегодня вы дарите цветы, а завтра будете кидать камнями».

«И я была права», - подчеркнула Савченко.

При этом она заверила, что и впредь всеми доступными ей законными способами будет изобличать коррупционные факты и говорить о коррупции.