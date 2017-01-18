"Я тот пример, как система уничтожает человека": Савченко считает, что ее преследуют за критику властей
Народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что ее преследуют за критику властей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам в Киеве.
“Я сейчас тот пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду”, - сказала Савченко.
«Очень противно сейчас смотреть, как те люди, которые мне пели оды, сейчас поливают меня грязью», - сказала депутат.
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Она напомнила, как после освобождения из российской тюрьмы в аэропорту заявила журналистам, что «сегодня вы дарите цветы, а завтра будете кидать камнями».
«И я была права», - подчеркнула Савченко.
При этом она заверила, что и впредь всеми доступными ей законными способами будет изобличать коррупционные факты и говорить о коррупции.