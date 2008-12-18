Пинзеник, Стельмах и Дубина портят Ющенко настроение в Борисполе

Президент полетит в Николаевскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ. Встреча происходит в аэропорту «Борисполь» перед отлетом главы государства с рабочей поездкой в Николаевскую область, сообщает пресс-служба Президента Украины. Основные темы встречи – ситуация с расчетами за импортированный Украиной газ и курсовая политика. Участие во встрече также принимает заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter