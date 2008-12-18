Пинзеник, Стельмах и Дубина портят Ющенко настроение в Борисполе
10:33, 18 декабря 2008Политика
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Президент полетит в Николаевскую область
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.
Встреча происходит в аэропорту «Борисполь» перед отлетом главы государства с рабочей поездкой в Николаевскую область, сообщает пресс-служба Президента Украины.
Основные темы встречи – ситуация с расчетами за импортированный Украиной газ и курсовая политика.
Участие во встрече также принимает заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.
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