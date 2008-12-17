Виктор ЧЕРНОМЫРДИН опроверг слухи о своей отставке с должности посла Российской Федерации в Украине.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он сказал сегодня журналистам на церемонии передачи книг из своей библиотеки Музею книги и книгопечатания Украины.

"Это не так, никуда я пока не уезжаю и не собираюсь", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

По словам дипломата, сейчас надвигается очень сложное для всего мира время, и в это сложное время он будет в Украине. "Я не говорю, что я должен здесь быть обязательно. Но пока буду", - сказал посол РФ.

Напомнив, что он уже восьмой год работает в Украине, В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил: "Я у вас давно. Ничего вечного не бывает", и добавил, что он пока остается в Киеве и будет работать на благо укрепления российско-украинских отношений.

В.ЧЕРНОМЫРДИН уверен, что когда придет время и Россия заменит посла в Киеве, найдется много прекрасных дипломатов, которые смогут на высоком уровне продолжить работу.

Он сказал также, что слухи о его отставке появляются периодически. В.ЧЕРНОМЫРДИН предполагает, что такие слухи выгодны определенным силам в России, но не уточнил каким.

Как сообщалось, 15 декабря ряд российских СМИ сообщили, что на этой неделе в Государственную думу России будут внесены документы для назначения губернатора Московской области Бориса ГРОМОВА послом России в Украине.