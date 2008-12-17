Нардеп-нашеукраинец заявляет, что он - не собственность Ющенко

Исключать из «Нашей Украины» нужно тех, кто не подписал коалиционное соглашение между фракциями "Наша Украина – Народная самооборона", БЮТ и Блока Литвина, считает представитель фракции НУ-НС, член партии "Народный Союз Наша Украина" Валерий БОРИСОВ.

Об этом идет речь в комментарии депутата, переданном УНИАН его пресс-службой. Так В.БОРИСОВ прокомментировал слова Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о желательности исключения из партии „Наша Украина” тех депутатов, которые подписали коалиционное соглашение с Блоком Юлии Тимошенко и Блоком Владимира Литвина.

По словам В.БОРИСОВА, фракция НУ-НС и партия «Наша Украина» последовательно выполняет избирательную программу Блока „Наша Украина - Народная самооборона” по созданию демократической коалиции в Верховной Раде Украины.

«Странно, когда председатель партии требует исключить из нее тех членов, которые строго придерживаются союзнических обязательств перед другими членами избирательного блока. По элементарной логике, исключать нужно как раз тех, кто нарушает избирательную программу и мешает принятию жизненно важных для страны антикризисных законов. И уже вовсе недопустимо, когда Президент страны в период ужасного кризиса лично дестабилизировал ситуацию в парламенте, работу которого едва удалось разблокировать”, - заявил В.БОРИСОВ.

По его словам, «к сожалению, глава государства в очередной раз демонстрирует незнание и нежелание знать не только Конституцию и законы Украины, но и документы избирательного блока „Наша Украина - Народная самооборона”. Ведь депутат может лишиться мандата только в случае выхода из фракции, а не по решению съезда. К тому же список блока НУ-НС утверждал межпартийный съезд – а это 9 партий». «Поэтому, - подчеркнул В.БОРИСОВ, - возможные «исключения из депутатов» на съезде партии «Наша Украина» никакой юридической силы не будут иметь, и будут стоить дешевле, чем бумага, на которой они будут напечатаны».

«А вообще Виктору Андреевичу, по моему убеждению, стоит наконец осознать, что народные депутаты Украины не являются ни его собственностью, ни его подчиненными. Так же не являются его собственностью члены правительства и все остальные граждане Украины. Президенту государства не подобает терять лицо и вести себя как президент общества с ограниченной ответственностью», - сказал член фракции НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря фракция НУ-НС собрала необходимое количество голосов – 37 - в поддержку "коалиции трех". После этого в Верховной Раде Украины было подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

Сегодня, 17 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью нескольким изданиям заявил, что съездом партии "Народный Союз Наша Украина" была признана невозможность возобновления коалиции этой политической силы с БЮТ. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что депутаты-"нашеукраинцы", которые нарушили это решение и поддержали создание парламентской коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, будут исключены из партии и списка народных депутатов по решению съезда. «Мы на следующей неделе проводим второй этап съезда, и, убежден, что съезд определится с тем, как отнестись к тем людям, которые поддержали коалицию вопреки съезду, как этих людей исключить из партии, как этих людей исключить из списка народных депутатов. Это любая политическая сила сделала бы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА разъяснил, что лишить членов фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” депутатских мандатов может только межпартийный съезд блока НУ-НС, а не съезд партии "Народный Союз Наша Украина".

Справка УНИАН. Из 37 членов фракции НУ-НС, которые поддержали создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, членами партии "Народный Союз Наша Украина" являются: Валерий БОРИСОВ, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Николай МАРТЫНЕНКО, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМЮК

В состав фракции НУ-НС входят 72 народных депутата.