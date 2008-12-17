Политолог прогнозирует, как коалиция будет делить портфели

После подписания коалиционного соглашения состав правительства Украины существенно не изменится.

Такое мнение выразил председатель правления центра «Соціовимір» Сергей ТАРАН в интервью «Немецкой волне».

C.ТАРАН прогнозирует, что значительное кадровое внимание будет уделено, в первую очередь, Блоку Литвина, где “лидер не всегда может быть уверен в результате голосования уже не за себя, а в режиме работы коалиции”.

Кроме того, как считает эксперт, «нужно будет удовлетворить кадровые аппетиты тех людей из «Нашей Украины», которые на грани: с одной стороны, демонстрируют лояльность к коалиции, а с другой – еще могут находиться под воздействием Президента”.

Между тем БЮТ, по мнению С.ТАРАНА, “возможно, будет претендовать на Фонд госимущества, через который, вероятно, продадут определенные объекты”. “Ведь существует острый дефицит финансов в связи с кризисом, нужно будет искать средства, в частности на социальные выплаты», - добавил эксперт.

По словам С.ТАРАНА, есть шанс, что большинство будет более согласованным в Верховной Раде, а вот работа правительства не может быть достаточно эффективной, “пока над правительством висит призрак президентских выборов”.