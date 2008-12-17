В НУНС увидели фальсификацию коалиционного соглашения

Обнародованный на сайте БЮТ текст коалиционного соглашения существенно отличается от коалиционного соглашения, за который голосовали члены фракции НУНС.

Об этом сообщил "Украинской правде" депутат Владислав Каськив.

"Вариант на сайте БЮТ содержит много отличий от того варианта, за который проводилось голосованин на заседании фракции НУНС", - сказал Каськив.

По словам депутата, в понедельник в 14 часов состоялось заседания фракции НУНС. Депутатам-нашеукраинцам был роздан вариант коалиционного соглашения, и исходя из изложенных там положений состоялось голосования за вступление фракции в коалицию трех.

На этом заседании "за" данное решение проголосовали в поименном режиме 33 депутата.

После этого был объявленный перерыв, в 17 часов состоялось второе заседание, на котором число депутатов, которые поддерживают коалицию трех, увеличилось до 36.

37-ой голос за коалицию был получен во вторник утром.

"Основная масса депутатов из нашей фракции голосовала за коалицию, и я в их числе, исходя из текста соглашения, которое было нам роздано. И оно отличается от варианта, который обнародовали на сайте БЮТ и который, соответственно, был подписан лидерами трех фракций", - сказал Каськив.

В редакциях НУНС и БЮТ по-разному изложен, например, вопрос НАТО.

Нашеукраинцы поддерживали коалицию, исходя из слов, что "стороны коалиции согласились разработать программу мер, направленную на интеграцию Украины в систему коллективной безопасности Организации Северо-Атлантического Договора".

Тогда как в редакции, обнародованной на сайте БЮТ, сказано, что "стороны коалиции согласились разработать программу мер, направленную на евроатлантическую интеграцию Украины".

В редакции НУНС предусмотрено, что коалиция займется сужением функций прокуратуры до "исключительно поддержки обвинения в суде с передачей функции досудебного расследования другим органам госвласти".

В редакции БЮТ сказан просто, что коалиция берет на себя обязательства провести абстрактную "системную реформу органов прокуратуры".

В редакции НУНС есть пункт, что коалиция выступает за "усиление независимости Нацбанка". В редакции БЮТ этот пункт отсутствует вообще.

Также в редакции БЮТ отсутствуют слова о том, что коалиция обязуется "выделить надлежащие средства на вооружение войск и переход на стандарты НАТО", как это сказан в варианте НУНС.

По информации УП, Борис Тарасюк от лица НУНС подписал коалиционное соглашение именно в той редакции, которая представлена на сайте БЮТ. И именно этот вариант был зарегистрирован в Верховной Раде.