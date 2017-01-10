В МИД Польши отреагировали на инцидент с уничтожением памятника на Львовщине

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Польши, сообщает "Европейская правда".

"Нота в этом деле была передана польским посольством в Киеве 10 января. В ней подчеркивается, что такие нападения и инциденты должны быть расследованы и наказаны, поскольку они представляют угрозу для польско-украинских отношений", - говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что местная власть заявила о направленности акта вандализма и против поляков, и против украинцев и предложила организацию совместной церемонии 27-28 февраля чтобы отдать должное жертвам преступлений в Гуте Пеняцкой.

Отмечается, что польское консульство во Львове находится в контакте с местной властью, которая проинформировала о немедленном созыве специальной оперативной группы по данному делу. В ее состав вошли полицейские, представители власти области и консульства.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине.