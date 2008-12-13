Единый Центр грудью встал за херсонскую власть

Херсонский «Единый Центр» считает деструктивным и опасным в условиях политического и экономического кризиса блокирование работы городского совета частью депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении президиума совета областной организации партии “Единый Центр”.

В частности, в заявлении сказано, что все обвинения в сторону горисполкома областного центра «имеют преимущественно политическую основу». По мнению единоцентристов «такая позиция части депутатского корпуса Херсонского городского совета свидетельствует, прежде всего, что они заигрались в политические игры, а проблемы избирателей им безразличны».

В “Едином Центре” считают, что попытка “любыми средствами” отправить в отставку исполком «разбалансируют и фактически блокируют работу системы исполнительной власти в областном центре, от которой зависит не только 40% всех показателей Херсонской области, но и решение вопросов, крайне важных для городской общины в условиях нестабильной ситуации в стране».

Президиум совета Херсонской областной организации “Единого Центра” призывает все политические силы в горсовете прекратить политические акции за счет граждан, и призывает председателей фракций в горсовете сесть за стол переговоров и продолжить работу городского совета.

Как сообщалось, Херсонский городской совет уже дважды прерывал свою сессию из-за несогласованности позиций депутатов по вопросу роспуска исполкома и отставки заместителей городского председателя. 11 декабря горсовет не смог продолжить работу из-за отсутствия кворума – депутаты от фракций БЮТ, «Нашей Украины» и группы «Южный регион» покинули зал заседаний. Депутаты от этих политических сил требуют признать неудовлетворительной работу городских властей Херсона по выполнению программы социально-экономического развития Херсона по итогам первого полугодия 2008 года и по подготовке к отопительному сезону.

Вопрос оценки работы мэрии города и голосования о досрочном прекращении полномочий всех заместителей городского председателя Херсона и исполнительного комитета городского совета рассматривался еще 3 декабря, но и тогда сессия не смогла рассмотреть эти вопросы.