Фракция БЮТ снова заблокировала сессию Херсонского горсовета

Херсонский городской совет уже во второй раз прерывает свою сессию из-за несогласованности позиций депутатов по вопросу роспуска исполкома и отставки вице-мэров.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в повестку дня сессии Херсонского городского совета был включен вопрос о голосовании по вопросу досрочного прекращения полномочий всех вице-мэров Херсона и исполнительного комитета городского совета.

Внесение данного вопроса в повестку дня сессии было предложено 3 декабря главой фракции БЮТ в Херсонском горсовете Владимиром МЫКОЛАЕНКО. Депутат объяснил свое предложение неудовлетворительной работой городских властей Херсона по выполнению программы социально-экономического развития Херсона по итогам первого полугодия 2008 года и по подготовке к отопительному сезону.

Сегодня, после консультаций мэра Херсона Владимира САЛЬДО с лидерами фракций в Херсонском горсовете, вопрос об отставке вице-мэров и исполкома решено было рассматривать в режиме тайного голосования. Однако, как сообщил журналистам секретарь горсовета Херсона Юрий ПОГРЕБНОЙ, «депутаты отказались получать бюллетени для голосования».

Затем фракции БЮТ и «Наша Украина» и члены группы «Южный регион» покинули зал заседаний, и сессия не смогла продолжить свою работу из-за отсутствия кворума.

Как сообщил В.САЛЬДО, закрывая заседание, дата продолжения сессии будут определена по результатам повторных консультаций с лидерами фракций.

Справка УНИАН. 3 декабря сессия не смогла рассмотреть внесение в повестку дня сессии Херсонского городского совета вопроса о голосовании по вопросу досрочного прекращения полномочий всех вице-мэров Херсона и исполнительного комитета городского совета.

Из-за отказа В.САЛЬДО поставить вопрос на голосование фракция БЮТ и ряд представителей других фракций покинули зал заседаний, и сессия не смогла продолжить работу из-за отсутствия кворума. Заседание было перенесено на 11 декабря.