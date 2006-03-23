Ющенко не может поручиться за 20% местных чиновников

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает использования административного ресурса на выборах в органы местного самоуправления. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№48 от 23.03.2006 г.). Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у Президента подозрения, что кто-то из членов его команды может использовать админресурс, В.ЮЩЕНКО сказал: «Я не исключаю этого».

По его словам, «речь, прежде всего, идет об органах местного самоуправления. Честные выборы – это как новая культура. Для 80 процентов она понятна, для 10 процентов – предмет раздумий, а оставшиеся 10 процентов не знают, что можно жить по-другому».

В то же время Президент выразил уверенность в том, что «власти админресурс приносит больше вреда, чем пользы».