Герман: мы исключили Чорновила из партии
16:20, 11 декабря 2008Политика
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Политсовет ПР удовлетворил заявление
|Анна Герман
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила народный депутат Анна ГЕРМАН.
«Мы удовлетворили просьбу Тараса ЧОРНОВИЛА и исключили его из партии», - сказала А.ГЕРМАН.
Как сообщал УНИАН, 2 октября Т.ЧОРНОВИЛ заявил о намерении выйти из Партии регионов. «Я буду выходить из Партии регионов. Заявление я уже написал, но еще на нем не ставил дату», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.
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