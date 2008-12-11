Герман: мы исключили Чорновила из партии

Политсовет Партии регионов на сегодняшнем заседании удовлетворил заявление народного депутата Тараса ЧОРНОВИЛА о выходе из партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила народный депутат Анна ГЕРМАН.

«Мы удовлетворили просьбу Тараса ЧОРНОВИЛА и исключили его из партии», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Т.ЧОРНОВИЛ заявил о намерении выйти из Партии регионов. «Я буду выходить из Партии регионов. Заявление я уже написал, но еще на нем не ставил дату», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.