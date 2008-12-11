Ющенко пугает, что поднимутся миллионы людей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает новоназначенных судей делать все от них зависящее, чтобы восстановить доверие к судейской системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на церемонии приведения к присяге судей, назначенных в первый раз.

В.ЮЩЕНКО констатировал, что доверие к правоохранительным органам и к судебной системе так низко еще никогда не опускалась за годы независимости.

Он в очередной раз напомнил случай с судьей Львовского апелляционного административного суда. «Это полная дискредитация системы», - сказал Президент, отметив, что его шокировали объяснения, которые давал судья после изъятия «трех мешков с деньгами». Президент подчеркнул, что не хочет, чтобы такой человек имел вообще какое-либо отношение к украинскому суду, поскольку его поступок унижает государство.

Президент призвал новоназначенных судей к честности и профессиональности в своей работе. В.ЮЩЕНКО отметил, что для того, чтобы восстановить доверие к судейской системе, необходимо провести глубинные реформы, в том числе изменив статус судей как профессиональный, так и социальный.

В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, многое зависит и от того, кто приходит на должность судьи. Президент отметил, что в случае отсутствия изменений в судебной системе, «рано или поздно поднимутся миллионы людей и скажут, что нам такой суд не нужен».

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

По убеждению судьи, «уголовное дело против него сфабриковано».

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ, в частности, заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я взял в долг у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для его застройки взял в долг 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что пошли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

Также И.ЗВАРИЧ заявил, что в одном из мешков с деньгами, которые были изъяты в его кабинете, были деньги, которыми гости «засевали» в кабинете И.ЗВАРИЧА во время открытия помещения суда в июне этого года, и он их планировал «отдать церкви».