ГПУ просит ВР снять судью, который «наколядовал» миллионы

В Верховную Раду Украины поступило обращение Генеральной прокуратуры об отстранении Игоря ЗВАРИЧА от должности судьи Львовского апелляционного административного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он поручил комитету по вопросам правосудия изучить этот вопрос для принятия решения в парламенте.

Как отметил в интервью УНИАН член комитета ВР по вопросам правосудия Святослав ОЛИЙНЫК, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом можно на время следствия отстранить судью от ведения дел.

В то же время, он отметил, что этот вопрос нуждается в «теоретическом исследовании, поскольку такого прецедента в парламенте не было».

Справка УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

По убеждению судьи, «уголовное дело против него сфабриковано».

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ, в частности, заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я взял в долг у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для ее застройки одолжил 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что пошли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

По его словам, причиной возбуждения уголовного дела стало заявление в СБУ о том, что якобы ему в кабинете бывшего председателя Львовской облгосадминистрации Петра ОЛИЙНЫКА передали 100 тыс. долларов США взятки за «правильное решение» одного дела, связанного с землей в одном из районов Львовской области. И.ЗВАРИЧ заявил, что это – неправда, и «дальнейшие действия силовых структур связаны с тем, что за людьми, которые хотели получить землю, стоят влиятельные люди из Киева. В частности, из того же ведомства, которое представляет руководитель следственной группы, то есть из Генеральной прокуратуры».