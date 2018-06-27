Во Львове судьям взятки не дают – ими «посівають»

“На меня кричали, что я взяточник, клоун и незаконно удерживали в кабинете, не отпуская даже справить физиологические потребности... Деньги я хотел отдать на церковь”...

9 декабря, накануне 60-й годовщины Декларации прав человека, глава Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич собрал пресс-конференцию, на которую пришли немного журналистов и много судей и работников апелляционного суда.

Господин Зварич предстал перед общественностью в судейской мантии и в сиянии хрустальных люстр большого зала возглавляемого им учреждения.

Поводом для брифинга стало намерение главы суда информировать широкую общественность о том, что три мешка денег (в гривнях и иностранной валюте), изъятые как вещественные доказательства из его кабинета, приемной и его собственной квартиры, – это «чистые деньги», а не взятки.

Здесь стоит отметить, что, наверное, побуждением к этим объяснениям господина Зварича стало заявление начальника Управления СБУ во Львовской области Анатолия Матиоса о том, что «7 декабря этого года Генеральной прокуратурой Украины главе Апелляционного административного суда во Львовской области Игорю Зваричу было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупных размерах)».

Во время пресс-конференции Зварич сообщил, что 3 декабря, около 11.00, в его кабинет ворвались 15 неизвестных вооруженных лиц в камуфляжах, которые, по его словам, «не обращая внимания на удостоверение председателя Львовского Апелляционного административного суда, применили ко мне физическую силу и психологическое давление, кричали, что я взяточник, клоун и незаконно удерживали в кабинете свыше 10 часов, не отпуская даже справить физиологические потребности, предлагая это сделать прямо в кабинете».

По словам Зварича, от отчаяния он даже пытался выброситься из окна своего кабинета, который находится на третьем этаже, но ему помешали.

Председатель суда заверил журналистов, что изъятые как вещественные доказательства деньги не имеют криминального происхождения, а были собраны им от «посівальників» и должны были быть переданные на благие цели, – «на церковь».

«Насобиралось то, что с июня «засевали» по украинской традиции в кабинете нового помещения суда. Дарили много образов и «засевали» деньгами. Все это я хотел передать церкви, но не успел. Там были монеты номиналом по 10, 25, 50 копеек, а также купюры по одной гривне, доллару, евро. Поэтому после изъятия я слышал такие шутки, что, мол, суд берет взятки копейками».

Сколько было собранно «насеянных» денег господин Зварич, конечно, не знал.«Сколько там было денег я точно не знаю», – сказал он.

Как выяснилось, и при себе господин Зварич держал крупноватую, как для судьи сумму «карманных» денег. Но и здесь он нашел объяснение: «Из моей барсетки было изъято 9,6 тысяч долларов США и 6,4 тысяч гривен. Это деньги, которые мне сдавали судьи на ремонт помещений суда».

Обнаруженный 1 миллион долларов наличными, которые были изъяты во время обыска в его частном помещении, господин Зварич объяснил просто – «одолжил».

«В 1993 году я получил земельный участок возле Львова, – растолковал он. – Для его застройки одолжил 1,9 млн. долларов США у своего товарища адвоката Владимира Косенко. Часть этих денег я использовал, детальные записи о том, на что пошли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе и которая также была изъята».

Глава суда профессионально отметил то, что «не было задокументировано нумерации этих купюр, а потому неизвестно, деньги с какой нумерацией и химической обработкой могут потом представить как изъятые у меня». Однако как и из каких доходов господин судья собирается отдавать миллион девятьсот тысяч долларов, он сказать не смог. Будучи судьей скромным, он также не считал нужным влезать в чужие дела и интересоваться происхождениям таких денег у адвоката Владимира Косенко – кстати, это именно тот адвокат Косенко, на встречу с которым 29 ноября 2005 года ехал экс-губернатор Львовщины Степан Сенчук, которого расстреляли в поселке Брюховичи на Львовщине.

Своими сомнениями поделился с корреспондентом УНИАН председатель Управления СБУ во Львовской области Анатолий Матиос. «У меня возникает вопрос, – сказал он, – каким образом Зварич собирался отдавать такую сумму вроде бы одолженных денег?!»

Во время упомянутого брифинга господин Зварич также вспомнил о деньгах, найденных у него дома. «У нас было изъято 340 тысяч гривен наших с женой сбережений», – сказал он, прозрачно намекнув, что возможность экономить у судей есть, ведь, по его словам, «средняя (!) месячная зарплата в судьи Львовского апелляционного административного суда составляет 17 – 20 тысяч гривен».

Невзирая на то, что Президент Виктор Ющенко, выступая 10 декабря на заседании Национальной комиссии по укреплению демократии, назвал «системным случаем» факт задержания при получении взятки главы Львовского апелляционного административного суда и наградил «высокими государственными наградами причастных к операции задержания этого преступника», – сам Игорь Зварич считает себя жертвой. Потому и обратился с заявлением к Президенту, генеральному прокурору Александру Медведько, председателю Верховного суда Василию Онопенко, председателю Высшего административного суда Александру Пасенюку, председателю Комитета по вопросам правосудия Верховной Рады Сергею Кивалову, уполномоченному по правам человека Нине Карпачевой, и.о. главы СБУ Валентина Наливайченко, в которой просит «безотлагательно провести проверку» ЕГО версии относительно обвинений во взяточничестве, а также в трехдневный срок решить вопрос о возбуждении уголовного дела против должностных лиц Генпрокуратуры Украины по признакам преступлений, предусмотренных ст. 346 ч. 3 (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа), 365 ч. 2 (превышение власти или служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и такими, что оскорбляют личное достоинство потерпевшего, действиями), 371 ч. 3 (заведомо незаконное задержание, которое повлекло тяжкие последствия), 374 ч. 2 (недопущение защитника, совершенное по предварительному сговору группы лиц) УК Украины.

Представители правоохранительных органов Львовщины наотрез отказываются официально комментировать эту ситуацию, ссылаясь на то, что для них это может «иметь последствия».

Известный львовский правозащитник с 35-летним стажем Анатолий Комаров, который, кстати, был первым защитником интересов Леси Гонгадзе, в комментарии УНИАН заявил, что «аргументы главы суда Игоря Зварича о происхождении изъятых у него денег, высказанные на брифинге, – настолько смехотворны, что лучше бы он вообще не собирал прессу».

«Конечно, ни одним законодательным актом в нашем государстве не запрещена традиция «посівання» новоприобретенных помещений и также не установлен размер «посева» от физического или юридического лица, как и не предусмотрено и составление соответствующих сведений на бумажных или электронных носителях с подписями «сеятелей» и с приобщением копий их личных деклараций о доходах. Но прослушав эти «объяснения» господина Зварича в выпусках новостей, могу сказать одно: они не поддаются никаким комментариям!» – отметил правозащитник.

От себя хотелось бы добавить. Во что превратились наши суды, давно известно. Недаром во всех опросах граждане относят судебную систему к наиболее коррумпированным в Украине. Но поражает даже не то, что судья брал взятки и что полученные деньги лежали едва ли не под судейской лавкой. Поражают его объяснения, иначе говоря – отношение к прессе, к общественности в конце концов. Это какими же надо быть дураками, чтобы поверить, что деньгами просто “посівали”... Чтобы судьям хорошо жилось-судилось в новом помещении...

Ксения Нестеренко, собкор УНИАН во Львовской области