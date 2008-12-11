Регионалам резко захотелось выборов?

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что сроки создания парламентской коалиции были нарушены, поэтому Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет право распустить Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам А.ЕФРЕМОВ отметил, что, согласно Конституции, коалиция должна была быть создана на протяжении одного месяца, но это не было сделано, и поэтому у Президента остается право роспуска ВР, которым он может воспользоваться.

При этом депутат подчеркнул, что на сегодняшний день нет оснований говорить о том, что та команда, которая виновата в кризисе, сможет вытянуть страну из этого состояния.

В случае ухудшения экономической и политической ситуации и непринятия адекватных мер со стороны власти, фракция Партии регионов будет обращаться за помощью к гражданам Украины, сказал А.ЕФРЕМОВ.

«Если одни руководители приросли к своим креслам настолько, что их нельзя оттуда оторвать, а другой руководитель, который обязан действовать и не действует, а у оппозиции нет полномочий, чтобы действовать, то единственным действием остается апеллировать к украинскому народу, чтобы он делал адекватные действия по наведению порядка», - сказал представитель Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. После своего избрания В.ЛИТВИН сообщил о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН сообщил, что сегодня, 11 декабря, представители трех фракций, которые сформировали большинство, – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина – продолжат обсуждение предложений по поводу коалиционного соглашения.

В БЮТ надеются, что депутаты НУ-НС подпишут коалиционное соглашение 12 декабря.