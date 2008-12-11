Ляпина увидела, что Тимошенко хочет быть царицей морской

Внесение премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО кандидатуры Андрея ПОРТНОВА на должность главы Фонда госимущества Украины – это «чистая провокация».

Об этом в интервью УНИАН заявила народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Она напомнила, что в свое время фракция НУ-НС выступала категорически против кандидатуры А.ПОРТНОВА на должность главы ФГИУ за его «неэтичные высказывания в адрес Президента Украины».

Она также отметила, что впоследствии А.ПОРТНОВ «сделал сногсшибательную карьеру», подавая вместе с народным депутатом Украины из фракции Партии регионов Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ законопроекты, которые голосовались в сентябре и привели к распаду коалиции.

«Поэтому он для нас является очень неприемлемым, и внесение его кандидатуры при отсутствии коалиционного соглашения, при отсутствии кадровых договоренностей, – это чистой воды провокация», - отметила К.ЛЯПИНА.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО «вчерашним выступлением и сегодняшним внесением кандидатуры А.ПОРТНОВА демонстрирует, что ей не нужна коалиция».

«Ей нужна какая-то виртуальная вещь, которая страхует от внеочередных выборов. Ей нужно ситуативное большинство, потому что тогда она – царица морская, а не премьер-министр Украины», - сказала представительница НУ-НС.

По мнению К.ЛЯПИНОЙ, без существования коалиции Ю.ТИМОШЕНКО сможет самостоятельно «наказывать кого-то из министров, кого считает нужным, поскольку правительство не будет контролироваться коалицией».

Она отметила, что с помощью ситуативного большинства в парламенте Ю.ТИМОШЕНКО может увольнять и назначать министров.

«Это уже не премьер-министр, а владычица морская, но нужно помнить, что в сказке о золотой рыбке все это закончилось разбитым корытом», – сказала К.ЛЯПИНА, добавив, что именно таким может быть «следующий этап Юлии ТИМОШЕНКО», если она будет продолжать действовать таким же образом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении Андрея ПОРТНОВА (БЮТ) председателем Фонда государственного имущества Украины. Этот проект постановления разработан в соответствии с представлением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 10 декабря текущего года.