Сегодня в Москве премьер-министр Украины Виктор Янукович проведет очередные переговоры с премьером Михаилом Фрадковым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Главный вопрос - цена на российский газ для Украины в 2007 году, но искать ответ в папках у Миллера и Януковича не стоит: в интриге участвуют Брюссель и Вашингтон. Энергетическая война за Украину обостряется.

России важно сохранить европейский рынок, поэтому, чтобы не ссориться с ЕС из-за срыва поставок, она не станет резко повышать цены на газ Украине, считают эксперты. Но и от попыток взять под контроль ГТС Украины не откажется - а сделать это можно только вместе с ЕС. Получается, что от украинских предложений цена на газ почти не зависит. «Идет тройная игра, - говорит известный немецкий политолог Александр Рар, - 23 сентября на встрече «евротройки» Путин также будет обсуждать условия украинского транзита». А значит, 22 сентября в Москве окончательную цену на газ Януковичу не назовут.

РБК