Сегодня в Москве премьер-министр Украины Виктор Янукович проведет очередные переговоры с премьером Михаилом Фрадковым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Главный вопрос - цена на российский газ для Украины в 2007 году, но искать ответ в папках у Миллера и Януковича не стоит: в интриге участвуют Брюссель и Вашингтон. Энергетическая война за Украину обостряется.

В Москву Янукович прибыл после визита в Брюссель, где также обсуждалась проблема газового транзита. Вчера же новый посол США в Киеве Уильям Тейлор заявил, что Штаты готовы помочь Украине на переговорах с Россией. Пакет предложений к ним Виктор Янукович затребовал у правительства Украины еще перед Брюсселем. Источник РБК daily в правящей Партии регионов сообщил, что «это 10-15 пунктов, где все свалено в кучу - отказ от вступления в НАТО, вступление Украины в ЕЭП (Единое экономическое пространство. - РБК daily) и предложения по газотранспортной системе (ГТС)».

Упоминание ГТС дорого стоит: по большому счету это единственное, что интересует на Украине «Газпром». Создать трехсторонний консорциум (РФ-Украина-ФРГ) по управлению украинским транзитом Москва предлагала Киеву еще при Кучме. Но этому активно мешали США, и после «оранжевой революции» запрет на приватизацию ГТС был прописан в конституции. Правда, трехстороннее соглашение не было перечеркнуто, и с приходом Януковича к этой теме вернулись. В июле о возможности совместного управления ГТС в обмен на стабильные цены на газ заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Александр Болкисев. И был услышан: глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах.

«Для многих на Украине ГТС - священная корова, - сказал РБК daily Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова. - На изменение законодательства потребуется не менее двух лет». Поэтому Янукович может получить снижение цен на газ только в качестве аванса.

Однако интрига намного масштабнее. После перебоев с поставками газа в Европу зимой 2006 года Франция и ФРГ также решили активизировать усилия по созданию консорциума. Им противодействуют США и Польша, которые ищут обходные пути транзита газа из Средней Азии, чтобы вытеснить Москву с европейского рынка. «Сейчас Россия грозит Украине перекрыть поставки газа из Туркмении и Узбекистана, - напоминает РБК daily известный немецкий политолог Александр Рар. - Янукович отвечает тонкой игрой: он стремится войти через ЕЭП в ЕврАзЭС, где Украина могла бы договариваться с Узбекистаном напрямую. Москве это не нравится, но с приходом Януковича у России появился шанс решить проблему украинского транзита».

России важно сохранить европейский рынок, поэтому, чтобы не ссориться с ЕС из-за срыва поставок, она не станет резко повышать цены на газ Украине, считают эксперты. Но и от попыток взять под контроль ГТС Украины не откажется - а сделать это можно только вместе с ЕС. Получается, что от украинских предложений цена на газ почти не зависит. «Идет тройная игра, - резюмирует г-н Рар, - 23 сентября на встрече «евротройки» Путин также будет обсуждать условия украинского транзита». А значит, 22 сентября в Москве окончательную цену на газ Януковичу не назовут.

РБК