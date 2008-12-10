Тарасюк объяснил, почему подписал коалиционный договор вместо Кириленко

Заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Борис ТАРАСЮК объясняет, что взял на себя ответственность за подписание коалиционного соглашения, чтобы Верховная Рада начала нормально работать.

Об этом говорится в комментарии Б.ТАРАСЮКА, текст которого передан УНИАН пресс-службой Народного Руха Украины.

По его словам, вчерашнее избрание председателя Верховной Рады и сообщение об образовании коалиции в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”, БЮТ и Блока Литвина стало важным шагом для стабилизации ситуации в государстве.

“Мы вчера сделали то, что нужно было делать еще в прошлом году сразу после выборов, когда Народный Рух Украины неоднократно призывал к необходимости создания коалиции в составе НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Такая коалиция более устойчивая и не позволит никаким интриганам подвешивать большинство в парламенте и делать его недееспособным, что мы наблюдали на протяжении первой половины этого года. К нам, к сожалению, не прислушивались, потому что уж очень не хотелось делиться должностями. Практика продемонстрировала, что мы были правы в этом вопросе, и вчерашний день стал важным шагом в стабилизации политической ситуации в государстве”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Комментируя подписание документа об образовании коалиции, он отметил, что подписал сообщение, чтобы не затягивать время.

Б.ТАРАСЮК сообщил, что вчера состоялось заседание фракции НУ-НС, на котором были рассмотрены три предложения: образование коалиции с Партией регионов, образования коалиции с БЮТ и Блоком Литвина и третий вариант – ничего не делать. По его словам, первый вариант набрал нуль голосов, второй, – подавляющее большинство голосов, а третий вообще не ставился на голосование.

Кроме того, Б.ТАРАСЮК сообщил, что на заседании фракции была сформирована группа переговорщиков в составе председателя фракции и заместителей. После завершения заседания сразу начались переговоры относительно текста коалиционного соглашения. Эти переговоры были довольно быстро завершены, и почти все предложения, которые предлагались со стороны НУ-НС, были учтены, в том числе, относительно продолжения нынешнего внешнеполитического курса.

“Но время проходило и нужно было до завершения парламентского дня дать положительные импульсы обществу относительно выхода из политического кризиса. В связи с тем, что ситуация складывалась таким образом, что отсутствовал на переговорах председатель фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО, я взял на себя ответственность и подписал сообщение об образовании коалиции в составе трех фракций – НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Конечно, я понимал, что намного лучше было бы, если бы подпись поставил председатель фракции, но неизвестно, поняли бы нас украинцы, если бы, затянув время до следующего дня, мы потеряли бы этот уникальный шанс начать нормально работать в парламенте”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Вместе с тем он отметил, что не боится ответственности за свой поступок, в частности, освобождения от должности заместителя председателя фракции НУ-НС.

“На сегодняшнем заседании фракции этот вопрос не был поставлен на голосование. Но если существование коалиции, которой ждут украинские избиратели, зависит от Бориса ТАРАСЮКА на должности заместителя председателя фракции, то пусть снимают. Меня еще за мой шаг в будущем поблагодарят, потому что возможно создание коалиции в более чем 300 голосов привело бы к очень тяжелым последствиям для Украинского государства и демократических наработок”, - сказал политик.

По словам Б.ТАРАСЮКА, подписав сообщение об образовании коалиции в составе НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, он выполнил решение съезда Народного Руха Украины, который выступал именно за такой формат коалиции. “В связи с этим меня очень удивило, что самыми большими сторонниками моего освобождения от должности заместителя председателя фракции стали депутаты от НРУ – КЕНДЗЕР и СТОЙКО, которые за желанием выслужиться перед своими патронами и потеряв элементарную порядочность, очевидно забыли о партийной дисциплине и решении руководящих органов”, - подытожил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. За такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422, зарегистрированных в зале. В частности, «за» проголосовали 154 депутата из фракции БЮТ, 40 депутатов из фракции НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блока Литвина и три народных депутата из фракции Партии регионов. В то же время, 32 народных депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” не голосовали за избрание В.ЛИТВИНА председателем Верховной Рады. Лидер фракции НУ-НС В.КИРИЛЕНКО отсутствовал на заседании.

После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией, подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

Сегодня на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.