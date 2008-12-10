Кабмин опять не смог утвердить макропоказатели на 2009 год

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании снова не утвердил макропоказатели на 2009 год. Об этом журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, другие члены правительства сообщили, что этот вопрос рассматривался, однако макропоказатели требуют дальнейшего уточнения.

Решение по макропоказателям планируется принять на следующем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, правительство 26 ноября не утвердило измененные макропоказатели Государственного бюджета на 2009 год. Рассмотрение этого вопроса было перенесено на 3 декабря.

На заседании КМУ 3 декабря в очередной раз было принято решение о переносе утверждения макропоказателей госбюджета на 2009 год на сегодняшнее заседание.