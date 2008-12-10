Депутат-коммунист утверждает, что коалиции в парламенте нет

Народный депутат от КПУ Спиридон КИЛИНКАРОВ утверждает, что коалиции в парламенте нет.

Как передает кореспондент УНІАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По его словам, «коалиция не создана, но избран председатель Верховной Рады Украины». С.КИЛИНКАРОВ считает, что нельзя «привязывать создание коалиции к избранию председателя Верховной Рады».

При этом на вопрос УНИАН, не остаются ли у Президента Украины в таком случае основания для роспуска парламента в связи с несозданием коалиции, С.КИЛИНКАРОВ ответил: «Это уже кризис жанра». «Безусловно, Президент может принимать решения, которые он считает нужными, в том числе и о роспуске парламента, но вопрос - в механизме реализации такого решения», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что поскольку Президент Украины дал шанс трем политическим силам для создания коалиции, то ему «надо иметь терпение и дождаться, когда такая коалиция будет создана».

С.КИЛИНКАРОВ подчеркнул, что фракция КПУ не будет входить в коалицию, и не будет претендовать на посты в правительстве. «Для нас было принципиально важно разблокировать работу парламента, избрав председателя ВР», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря В.ЛИТВИН был избран председателем Верховной Рады Украины. За такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422 зарегистрированных в зале, в том числе 27 депутатов от КПУ.