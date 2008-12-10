Ющенко: раздавая паспорта, Россия демонстрирует неуважение к Украине

Президент Виктор Ющенко считает, что Россия старается удержать граждан Украины в сфере своего влияния с помощью так называемой "карты россиянина".

Об этом он сказал в интервью газете "Литовские ведомости", сообщает Украинская правдасо ссылкой на пресс-службу президента.

"Недавняя инициатива Государственной думыоб учреждение так называемой "карты россиянина" выглядит не иначе как поиск более легитимного механизма удержания в сфере влияния России граждан Украины", - заявил Ющенко.

"Тогда возникает резонный вопрос: если Россия действительно хочет предоставить некоторые дополнительные права гражданам Украины, то почему это делается выборочно?", - спросил президент.

Ющенко считает, что "одной из первоочередных задач для Украины сегодня является создание законодательных рамок, которые не допустят злоупотреблений при получении украинского гражданства, а также четкое определение обстоятельств, следствием которых станет автоматическая потеря украинского гражданства".

Комментируя информацию, о выдаче российских паспортов в Крыму, Ющенко назвал это "нарушением норм международного права и демонстрацией неуважения к другому суверенному государству, на территории которого запрещено двойное гражданство".