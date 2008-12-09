Блок Литвина получит несколько мест в исполнительной власти

Фракция Блока Литвина как один из участников коалиции получит определенное количество портфелей в исполнительной ветви власти.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день подписаны все документы относительно создания коалиции, которые также предусматривают распределение должностей между тремя фракциями, создавшими новую коалицию. “Появился новый член коалиции, который также берет на себя ответственность за все, что происходит, и потому это участник также получит определенное количество портфелей”, - сказал он. В то же время, В.ПИСАРЕНКО не уточнил количества должностей в правительстве, которые достанутся представителям фракции Блока Литвина, сославшись на то, что это сделает премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, есть ли гарантия, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внесет на рассмотрение ВР кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, которую предложит коалиция, народный депутат отметил, что глава государства обязан это сделать. ”Если Президента не будет устраивать Юлия ТИМОШЕНКО как премьер-министр, то это будет вопросом для рассмотрения”, - сказал он.