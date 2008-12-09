Литвин говорит, что понимает нардепов, которые за него не голосовали

Новоизбранный председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН намерен организовать результативную работу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после избрания на должность председателя ВР.

В.ЛИТВИН поблагодарил народных депутатов, которые его поддержали, «а также коллег, которые не голосовали». «Я все понимаю», - сказал он.

«Свое назначение я вижу в том, чтобы нам организовать работу коллектива Верховной Рады Украины так, чтобы у нас была согласованная работа, и главное - чтобы был результат», - подчеркнул В.ЛИТВИН.