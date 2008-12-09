Рада не согласилась с тем, что утро вечера мудренее

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 17.35.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 252 народных депутата из 430, зарегистрированных в зале.

Во время выступлений только народные депутаты от Партии регионов выступали за закрытие сегодняшнего пленарного заседания, особо настаивая на том, что "утро вечера мудренее".

Представители других фракций, в том числе и Коммунистической партии Украины, выступили за продолжение работы парламента.