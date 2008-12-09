У Литвина объяснили, зачем идут в коалицию

Блок Литвина будет принимать участие в создании коалиции с целью “удержания Украины от падения в бездну”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина).

Он подчеркнул, что «с целью удерживания Украины на грани бездны нами единогласно принято решение об участии в создании коалиции депутатских фракций в ВР Украины».

По словам С.ГРИНЕВЕЦКОГО, сегодня необходимо сделать все для того, чтобы «оперативно реагировать на вызовы и угрозы политического, экономического, финансового, социального и психологического кризиса».