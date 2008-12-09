Ющенко рассказал о «прекрасной динамике»

Товарооборот между Украиной и Литвой за последний год возрос на 90%.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Валдасом АДАМКУСОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в 2008 году страны выйдут на цифру более 1 млрд. долларов. «Это прекрасная динамика», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что этому способствовал активный диалог между двумя странами. Он охарактеризовал отношения между Украиной и Литвой как стратегические.

Президент Украины выразил надежду, что подписанная сегодня дорожная карта стратегических отношений между Украиной и Литвой будет способствовать дальнейшему развитию политических и экономических отношений.

Рассказывая о конкретных направлениях сотрудничества в энергетической, торговой сферах, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что они будут развиваться. Он выразил благодарность Президенту Литвы за позицию его страны в вопросах евроатлантической интеграции Украины, а также в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов.

Также В.ЮЩЕНКО поблагодарил за принятие позитивного решения относительно открытия в 2009 году в Вильнюсе памятника Тарасу Шевченко.

В свою очередь, В.АДАМКУС также отметил тесное и плодотворное сотрудничество двух стран как на двустороннем, так и на международном уровне.

В.АДАМКУС заявил, что Литва и в дальнейшем готова помогать Украине в ее евроатлантических устремлениях, и в дальнейшем готова делиться опытом, чтобы Украина как можно скорее интегрировалась в евроатлантические структуры.