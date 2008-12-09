НУ-НС дал официальный старт коалиции с БЮТ и Блоком Литвина

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» приняла решение начать переговоры о создании коалиции с Блоком Юлии Тимошенко и Блоком Литвина. Об этом журналистам сообщил народный депутат Украины, член фракции НУ-НС Александр БОНДАРЬ по итогам заседания фракции, которое только что закончилось.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.БОНДАРЯ, за принятие решения о начале переговоров с этими фракциями проголосовали 55 депутатов, 4 – воздержались. В частности, это депутаты Оксана БИЛОЗИР, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Зиновий ШКУТЯК и Леся ОРОБЕЦ.

Также депутаты фракции НУ-НС приняли решение создать переговорную группу. Ее возглавил руководитель фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО.