В ПР готовятся поздравить Литвина со спикерством

Народный депутат Украины, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что сегодня фракции Блока Юлии Тимошенко, "Наша Украина – Народная самооборона" и Блока Литвина попытаются проголосовать за избрание председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.ЕФРЕМОВ предположил, что это будет кандидатура Владимира ЛИТВИНА. Представитель ПР подчеркнул: «Могу его поздравить, если он будет избран спикером, но, к сожалению, я не смогу поздравить государство, потому что ничего в лучшую сторону при той же конфигурации людей, которые довели страну до кризиса, не изменится».

В то же время, А.ЕФРЕМОВ не исключает, что за кандидатуру от этих трех фракций не наберется необходимого количества голосов. По его словам, в таком случае все действия можно расценивать как «способ давления на депутатов Партии регионов, чтобы они пошли на какие-то уступки».

«Но, я думаю, это бессмысленное занятие, потому что мы очень сознательно подходим к решению тех вопросов, которые перед нами стоят», - добавил он.

По его словам, если Партия регионов принимает какое-то решение, то «ее не надо понуждать в этом».

Как сообщал УНИАН, 8 декабря А.ЕФРЕМОВ сообщил, что фракция Партии регионов выдвинула на должность председателя Верховной Рады кандидатуру первого заместителя председателя ВР Александра ЛАВРИНОВИЧА.