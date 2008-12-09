Литвин назвал свой вариант «самой эффективной коалиции»
08:27, 09 декабря 2008Политика
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«Когда будет небольшой запас людей»
Наиболее эффективной была бы коалиция в составе «Нашей Украины-Народной самообороны», БЮТ и Блока Литвина.
Об этом Владимир Литвин заявил в эфире ICTV.
Поскольку, «когда будет небольшой запас людей и будет мощное оппонирование, то будут приниматься решения, учитывающие интересы всех слоев и настроения всех регионов».
Владимир Литвин считает вероятность создания коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов очень высокой, не поддержал кандидатуру Ивана Плюща, которую предлагает "НУ-НС" на должность спикера парламента, и признал, что только после избрания председателя Верховной Рады станут возможны налаживание работы парламента и стабилизация ситуации в Украине.
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