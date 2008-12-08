В Украине приобретает популярность идея «сильной руки» - эксперт

Для Украины более приемлема президентская модель правления или какая-то смешанная модель, но не парламентаризм.

Об этом сегодня во время "круглого стола" в УНИАН на тему «Избрание Президента в парламенте: модель для коалиции или будущего?» заявил директор политических программ Центра политического консалтинга Олег ПРОЦЕНКО.

По его словам, Конституция не может быть заложником персональных политических проектов.

«Сегодняшняя политическая ситуация дает нам один очень практический урок: Конституция не может быть заложником персональных проектов, поскольку это выбивает любой дух законности из общества и органов государственной власти, - отметил он. – Многолетняя эпопея перетягивания полномочий между премьером и Президентом всегда прикрывалась благородной идеей сбалансирования и деления власти, эффективного осуществления полномочий. Но вместо этого мы получили три независимых центра принятия решений в стране. И самым смешным является то, что, например, в отличие от классической модели, здесь никоим образом не была задействована в правовом русле судебная ветвь власти».

По мнению О.ПРОЦЕНКО, в Украине "именно президентская модель или какая-то смешанная модель более благоприятна для осуществления политического контроля над властью, чем парламентская система. В украинских условиях, к сожалению, сегодня говорить о парламентаризме преждевременно в силу отсутствия высокого уровня политической культуры и не только общества, но и политической элиты».

При этом эксперт признал, что в период кризиса в обществе "становится все более востребованной идея «сильной руки». Эту привлекательную электоральную идею используют некоторые радикальные политические силы. И она будет воспринята лучше, чем позиции тех же коммунистов, когда Петр СИМОНЕНКО каждый раз баллотируется в президенты с целью последующей ликвидации этой должности". Да и Верховная Рада Украины 5-6-го созывов полностью дискредитировала идею парламентаризма, сказал О.ПРОЦЕНКО, подав яркий пример того, как установить тиранию законодательного органа, как, парализовав собственную работу, парализовать любое социально-политическое движение в государстве в целом.

По мнению эксперта, «сам парламентаризм, сама парламентская модель может быть теоретически восприимчивой, но для этого нужно внедрить механизмы противовеса. Это - федерализм, двухпалатный парламент, более качественная мажоритарная избирательная система, мощный Конституционный Суд и тому подобное. Но это те вопросы, которые сегодня могут спровоцировать больше фундаментальных вопросов к политикуму и к обществу, чем дать серьезные конкретные текущие ответы».