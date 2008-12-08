ПР советует Ющенко «исполнить свое право, а не дергаться взад-вперед»

Ни с одной политической силой в Партии регионов окончательно не согласованы документы о создании коалиции, заявил журналистам первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, переговоры продолжаются с представителями всех фракций.

Он подчеркнул: «Ни по одному направлению окончательно согласованных документов, в том числе и тех, которые гуляют в Интернете, нет».

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, фракция Партии регионов предложила кандидатуру своего представителя, первого заместителя председателя парламента Александра ЛАВРИНОВИЧА на должность спикера с тем, чтобы разблокировать работу Верховной Рады, но пока что нет согласия представителей других фракций поддержать эту кандидатуру.

Он считает, что если завтра не удастся решить вопрос об избрании председателя ВР, то тогда нет никакой необходимости принимать законопроекты, поскольку их некому будет подписывать.

По мнению А.ЕФРЕМОВА, в таком случае завтра можно было бы обсудить экономическую ситуацию в стране с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и представителями Нацбанка.

По его словам, завтрашнее возможное голосование по спикеру отразило бы возможность создания коалиции в парламенте. При этом, сказал А.ЕФРЕМОВ, есть несколько кандидатур на эту должность.

Он подчеркнул, что в зависимости от договоренностей руководителей фракций или завтра будет голосование по кандидатуре председателя парламента, или переговоры продолжатся.

А.ЕФРЕМОВ добавил, что если на протяжении нескольких дней не будут достигнуты договоренности и парламент не будет работать, то Президент Украины «должен исполнить свое конституционное право, а не дергаться взад-вперед».