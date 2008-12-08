Лбами сталкиваются Ющенко, Тимошенко и Янукович, а шишки растут у людей?

Эксперты называют преждевременной идею избрания Президента Украины в парламенте и не исключают массовых акций протеста в случае ее реализации.

Об этом шла речь сегодня в ходе круглого стола в агентстве УНИАН на тему “Избрание Президента в парламенте: модель для коалиции или будущего”.

В частности, представитель Центра политического консалтинга Олег ПРОЦЕНКО отметил, что даже в случае создания коалиции в Верховной Раде “бессмысленное противостояние” в Украине не исчезнет.

“В принципе, не было бы ничего страшного в том, что три основных фигуранта (Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ – УНИАН) сталкиваются лбами уже который год подряд, если бы при этом каждый раз шишка не вырастала у украинского народа. Вот такой очередной шишкой, которая может набить лоб народу, является идея избрания Президента в парламенте”, - отметил эксперт.

О.ПРОЦЕНКО отметил, что такая идея по меньшей мере преждевременна для Украины. “Очевидно, что гонка конституционного вооружения уже длится не первый год и имеет очень конъюнктурный, политический, персонализированный характер, и для общества, которое и без этого имеет низкий уровень правосознания, постоянно наблюдать, как из Конституции делается не Основной закон, а канат для перетягивания полномочий, или, вообще, документ для ежедневного злоупотребления – это может привести к правовому нигилизму”, - отметил О.ПРОЦЕНКО.

Как подчеркнул эксперт, социологические данные свидетельствуют, что сегодня более 80% граждан поддерживают президентскую модель – то есть персонифицированную ответственность за состояние дел в стране.

По его мнению, лишение права народа избирать главу государства может привести к “широкому народному протесту”.

Эксперт Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что сегодня Президент фактически остается единственным высшим должностным лицом в государстве, которое избирается всенародно. Остальные кадровые вопросы сегодня, по его мнению, монополизированы политическими партиями.

При этом он отметил, что мощные партии в основном формируются из представителей финансово-промышленных групп, которые существенно влияют на кадровую политику. “И что мы видим? Мы видим, что власть в лице парламента и частично в лице Кабинета министров и органов местного самоуправления, в сущности, превращается в замкнутую корпорацию, на формирование которой граждане имеют очень мало рычагов влияния”, - отметил эксперт. И избрание Президента в парламенте, еще больше увеличит “отрыв” власти от собственных граждан, добавил он.

Ю.ЯКИМЕНКО также отметил, что сегодня политические силы не могут сформировать большинство в парламенте, и поэтому очень сомнительно, что эти же силы смогут избрать Президента в Верховной Раде.

Эксперт Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК считает, что, говоря о коалиции Партии регионов и БЮТ, можно говорить об “определенном олигархическом консенсусе”. По его словам, мощные финансово-промышленные группы (ФПГ), которые представлены в обеих фракциях, контролируют 70% украинской экономики.

“Поскольку в условиях кризиса ФПГ пытается снизить свои риски, то она пытается построить такую систему власти, такую систему отношений, которые бы эти риски снижали, в частности, через достижение тактических или стратегических договоров и соглашений”, - отметил В.КУЛИК.

Он прогнозирует, что уже с первого дня в такой коалиции будут возникать конфликты. Также он считает, что несмотря на антикризисную риторику возможной коалиции, “по-сути, коалиция будет таким своеобразным “гламурным порожняком”. В.КУЛИК добавил, что вместо выполнения социальных обещаний в коалиции все время будут заниматься возникающими конфликтами интересов.